 

Кристину Риччи на самоизоляции избивал муж во время пандемии

21.01.2021, 13:58, Разное
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Голливудская актриса Кристина Риччи рассказала, что во время пандемии, когда она с ребенком находилась на самоизоляции, ее избивал муж Джеймс Хеердеген. Артистка уже подала на него заявление в суд с целью получить запретительный ордер.
По словам номинировавшейся на премии «Золотой глобус» и «Эмми» Кристины Риччи, впервые супруг проявил агрессию по отношению к ней в конце 2019 года. Тогда он угрожал, что расправится с ней, поэтому актрисе пришлось спрятать ножи и острые предметы.

На данный момент суд постановил запретить мужу приближаться к жене и ребенку на 90 метров и пытаться с ними контактировать. Также Кристина Риччи подала заявление о разводе. Судье актриса объяснила, что Хеердеген избивал ее, плевался и «хрюкал» в лицо. На ее теле медики обнаружили синяки, которые могли появиться в результате нанесения побоев.

Теперь Кристина Риччи опасается, что из-за ее обращения в суд супруг может опубликовать в Сети личные данные, а также аудио и видео. Актриса вышла замуж за Хеердегена в 2013 году.

Источник: lenta.ru



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