Тоцилизумаб не помог пациентам с тяжелым COVID-19 в новом исследовании. О нем можно забыть?

21.01.2021, 13:56, Разное

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Тоцилизумаб относится к группе моноклональных антител. Он действует на рецепторы к воспалительному медиатору интерлейкину-6. Этот вещество играет роль в осложнениях коронавирусной инфекции, поэтому предполагалось, что препарат поможет подавить воспалительную реакцию при COVID-19 и улучшить выживаемость пациентов.

Новое исследование

В новое исследование ученые включили 129 пациентов с тяжелым течением коронавирусной инфекции. Все они проходили стандартное лечение болезни, 65 из них на этом фоне получали тоцилизумаб. За ними наблюдали в течение 15 дней.

К 15 дню исследования 18 (28%) из группы тоцилизумаба нуждались в искусственной вентиляции легких или умерли. В группе обычного лечения этот показатель составил 20% (13 пациентов). Исследование было завершено досрочно в связи с более высокой смертностью среди людей, получавших тоцилизумаб: 17% по сравнению с 3%.

Эксперты о перспективах тоцилизумаба при COVID-19

Профессор Питер Хорби (Peter Horby) из Оксфордского университета в комментарии для Science Media Centre указал, что в контрольной группе, которая получала только обычное лечение, была необычно низкая смертность – 3%. Это может оказаться случайностью, обусловленной небольшим количеством участников в исследовании. Он считает, что неопределенности по поводу эффективности тоцилизумаба смогут разрешить только более крупные исследования.

«Как и другие небольшие исследования тоцилизумаба, опубликованные ранее, эта работа не показала определенной разницы между количеством пациентов, состояние которых ухудшается до необходимости искусственной вентиляции легких или смерти», – сказал профессор Оксфордского университета Мартин Лендри (Martin Landray).

По его мнению, если рассмотреть все эти исследования, можно предположить, что препарат дает небольшое снижение риска смерти, однако оно статистически не значительно. Кроме того, польза эта может быть разной для разных групп пациентов

Лендри сообщил, что начинается новое исследование тоцилизумаба, в котором уде участвует больше 3500 человек. Его результаты ожидаются через несколько недель.

Профессор Энтони Гордон из Имперского колледжа Лондона считает, что это исследование все еще не позволяет судить об эффективности тоцилизумаба. Оно скорее подчеркивает необходимость проведения более крупных исследований.