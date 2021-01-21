Путин призвал разобраться с ростом цен на жилье

21.01.2021, 13:52, Новости дня

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В отдельных регионах возникли дисбалансы на рынке жилья, сообщил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Глава государства указал на существенный рост цен на недвижимость и нехватку доступных вариантов квартир.

«В этой связи предлагаю обсудить, что нужно сделать для того, чтобы выровнять ценовую ситуацию на рынке, в том числе с помощью увеличения предложения жилья», – приводит его слова ТАСС. На совещании он рассчитывает «услышать о конкретных мерах и действиях на этот счет».

В декабре Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства опубликовало прогноз, в котором говорится об удорожании жилья в 2021 году. В среднем по стране цена за квадратный метр вырастет на 539 рублей, в некоторых регионах – почти на 10 тыс. Причем наибольший скачок цен произойдет в Москве, а также на Дальнем Востоке. Стоимость каждого квадратного метра увеличится на 8-9,5 тыс. рублей.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, почему в РФ во время кризиса возник ажиотажный спрос на жилье, как это связано с изменениями в системе ипотечного кредитования и реформой долевого строительства и когда рост цен остановится.