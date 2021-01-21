 

Путин призвал разобраться с ростом цен на жилье

21.01.2021, 13:52, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В отдельных регионах возникли дисбалансы на рынке жилья, сообщил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Глава государства указал на существенный рост цен на недвижимость и нехватку доступных вариантов квартир.

«В этой связи предлагаю обсудить, что нужно сделать для того, чтобы выровнять ценовую ситуацию на рынке, в том числе с помощью увеличения предложения жилья», – приводит его слова ТАСС. На совещании он рассчитывает «услышать о конкретных мерах и действиях на этот счет».

В декабре Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства опубликовало прогноз, в котором говорится об удорожании жилья в 2021 году. В среднем по стране цена за квадратный метр вырастет на 539 рублей, в некоторых регионах – почти на 10 тыс. Причем наибольший скачок цен произойдет в Москве, а также на Дальнем Востоке. Стоимость каждого квадратного метра увеличится на 8-9,5 тыс. рублей. 

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, почему в РФ во время кризиса возник ажиотажный спрос на жилье, как это связано с изменениями в системе ипотечного кредитования и реформой долевого строительства и когда рост цен остановится.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.08 / Ученые рассказали, какой витамин употреблять, чтобы сохранить мышцы в старости

13.09 / В ходе пожара в жилом доме в Деснянском районе Киева погиб человек

03.07 / Украина оказалась в зоне высокого риска вспышки полиомиелита – Центр общественного здоровья

18.08 / В ООН решили провести закрытую консультацию по ситуации в Белоруссии

07.01 / Балерину Нино Ананиашвили раскритиковали в Грузии за согласие работать в России

09.12 / “Динамо” выиграло у “Ференцвароша” и весной сыграет в Лиге Европы

19.10 / В Умани совершено нападение на гражданина Израиля – Нацполиция

11.12 / Последнее Рождество с бабушками и дедушками — Меркель настаивает на жёстком карантине

16.12 / Прокурора оставил в деле “Роттердам плюс” Высший антикоррупционный суд, а не генпрокурор – СМИ

26.11 / В Америке создана сверхбыстрая камера для поиска экзопланет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска