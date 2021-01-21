 

Мнение: А по-нормальному нельзя?:(

21.01.2021, 13:38, Разное
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Ну всё, я уже таки перестал вообще синоптиков понимать. Днём смотрел погоду, писали, что будет минус двадцать в следующий четверг, как раз когда у меня выступление. Сейчас смотрю, уже пишут — минус тринадцать. Нет, я, конечно, не против, но они её что, реально уже с помощью смс-голосований определяют, как в одном анекдоте? Или, как в другом анекдоте, по чукчам… то есть, по шорцам (здесь же чукчей нет), не пошли сначала на охоту — напишем в прогнозе, что будет холодно, передумали и всё-таки пошли — напишем, что тепло?

Источник: Достало



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