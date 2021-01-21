 

Компания Huawei продемонстрировала новый дизайн камеры на смартфоне

21.01.2021, 13:28, Новости дня
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Как сообщили представители китайской компании Huawei, они недавно подали заявку в патентное бюро, чтобы защитить авторские права на новый разработанный ими дизайн камеры на смартфоне.

Расположенная с тыльной стороны гаджета видеокамера выглядит как две окружности, внутри которых находится по два крошечных объектива. Тут же дизайнеры поместили вспышку.

В остальном внешний вид устройства повторяет все то, что можно сегодня увидеть на рынке, говорят эксперты. Однако Huawei все же пытается сделать так, чтобы его новые смартфоны обрели неповторимый вид. Кстати, фронтальная камера традиционно расположилась в отверстии на верхней части сенсорного экрана. Схожую конструкцию можно увидеть в моделях смартфонов Nova 8 и Nova 8 Pro, которые вышли на рынок в декабре прошлого года.



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