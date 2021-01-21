 

Пенсионерка из Перми несколько лет насильно удерживала внучку

21.01.2021, 13:26, Разное
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На протяжении нескольких лет пенсионерка удерживала собственную внучку в своем частном доме в Орджоникидзевском районе Перми. Женщина и ребенок практически не контактировали с внешним миром. Девочка не посещала школу и редко выходила на улицу, передает URA.Ru. Ее 35-летняя мать долго пыталась добиться возвращения ребенка, однако в конечном итоге ей пришлось обратиться в суд. И только приставы путем долгих переговоров смогли убедить пожилую женщину отдать внучку.



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