В Петербурге водитель протаранил пять машин

21.01.2021, 13:26, Разное

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Ранним утром 21 января на Гражданском проспекте в Санкт-Петербурге автомобиль протаранил в пять других машин, стоящих на светофоре, передает телеканал “360”. Сообщается, что виновник ДТП ехал на большой скорости и не успел затормозить. Произошедшее сняли на видео камеры наружного наблюдения. Обстоятельства произошедшего уточняются.