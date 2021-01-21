 

В Петербурге водитель протаранил пять машин

21.01.2021, 13:26, Разное
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Ранним утром 21 января на Гражданском проспекте в Санкт-Петербурге автомобиль протаранил в пять других машин, стоящих на светофоре, передает телеканал “360”. Сообщается, что виновник ДТП ехал на большой скорости и не успел затормозить. Произошедшее сняли на видео камеры наружного наблюдения. Обстоятельства произошедшего уточняются.



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