Настасья Самбурская, Юлианна Караулова и другие на ужине Филиппа Пляйна

21.01.2021, 13:18, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В разгар крещенских морозов в гастрономическом ателье Sartoria Lamberti дизайнер Филипп Пляйн презентовал новую коллекцию эко-шуб. Первыми оценить его творения в рамках ужина пришли Настасья Самбурская, Юлианна Караулова, Уиллиам Ламберти, Екатерина Мухина, Самира Мустафаева, Милана Тюльпанова, Стас Круглицкий, Софья Никитчук, Урсула Ким, Мария Погребняк и другие.

Настасья Самбурская Юлианна Караулова Филипп Пляйн и Уиллиам Ламберти Екатерина Мухина Урсула Ким и Софья Никитчук

На создание коллекции из искусственного меха дизайнера вдохновила его девушка Лючия Бартоли, которая ведет здоровый образ жизни и не употребляет в пищу продукты животного происхождения. Специально для презентации в Sartoria Lamberti была создана фотозона с зеркальным полом, Филипп лично участвовал в разработке дизайна. Пляйн продемонстрировал шубу с граффити I’d rather go naked than wear fur (“Я лучше буду голым, чем надену натуральный мех”) на тележке для багажа, а после подарил каждому гостю вечера. После презентации всех ждал ужин от шеф-повара.

Стас Круглицкий и Филипп Пляйн Самира Мустафаева и Ксения Шипилова Мария Погребняк, Илья Милохин и Милана Тюльпанова Люся Чеботина Катя Гуссе Филипп Пляйн и Лючия Бартоли