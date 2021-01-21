 

Настасья Самбурская, Юлианна Караулова и другие на ужине Филиппа Пляйна

21.01.2021, 13:18, Разное
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В разгар крещенских морозов в гастрономическом ателье Sartoria Lamberti дизайнер Филипп Пляйн презентовал новую коллекцию эко-шуб. Первыми оценить его творения в рамках ужина пришли Настасья Самбурская, Юлианна Караулова, Уиллиам Ламберти, Екатерина Мухина, Самира Мустафаева, Милана Тюльпанова, Стас Круглицкий, Софья Никитчук, Урсула Ким, Мария Погребняк и другие.

Настасья СамбурскаяЮлианна КарауловаФилипп Пляйн и Уиллиам ЛамбертиЕкатерина МухинаУрсула Ким и Софья Никитчук

На создание коллекции из искусственного меха дизайнера вдохновила его девушка Лючия Бартоли, которая ведет здоровый образ жизни и не употребляет в пищу продукты животного происхождения. Специально для презентации в Sartoria Lamberti была создана фотозона с зеркальным полом, Филипп лично участвовал в разработке дизайна. Пляйн продемонстрировал шубу с граффити I’d rather go naked than wear fur (“Я лучше буду голым, чем надену натуральный мех”) на тележке для багажа, а после подарил каждому гостю вечера. После презентации всех ждал ужин от шеф-повара.

Стас Круглицкий и Филипп ПляйнСамира Мустафаева и Ксения ШипиловаМария Погребняк, Илья Милохин и Милана ТюльпановаЛюся ЧеботинаКатя ГуссеФилипп Пляйн и Лючия Бартоли



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