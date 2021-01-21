Le Figaro – музей восковых фигур в Париже избавился от статуи Трампа до окончания его мандата

21.01.2021, 13:12, Новости дня

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Парижский музей Гревен поспешил отправить воскового двойника Дональда Трампа на склад ещё до официального истечения срока полномочий 45-го президента США, пишет Le Figaro. Сотрудники мастерской при музее вздохнули с облегчением: им приходилось каждую неделю поправлять ноздри статуи, потому что посетители ради фотографии засовывали ей палец в нос.



Reuters

Восковые копии 45-го президента США в музеях по всему миру поплатились за выходки оригинала, рассказывает Le Figaro: в Германии статую Дональда Трампа выбросили, в Лондоне — переодели в одежду гольфиста, а парижский музей Гревен, не дожидаясь официального окончания мандата, во вторник отправил двойника американского лидера на склад. Он попадёт в секретное резервное хранилище в столичном регионе и присоединится к тысячи других статуй исторических персонажей и известных людей, которые потеряли актуальность.

«Мы сохраним статую Дональда Трампа на некоторое время. Может быть, получится использовать его в качестве монстра на Хэллоуин!» — пошутил директор музея Гревен Ив Деломо в интервью агентству AFP.

В статье отмечается, что храм восковых двойников в каком-то смысле рад избавиться от копии проигравшего выборы президента. «Это был ад! — пожаловался изданию один из сотрудников мастерской при музее. — Каждую неделю приходилось исправлять его (статуи Трампа. — ИноТВ) ноздри, потому что посетители фотографировались, засовывая ему палец в нос».

Французское издание напоминает, что множество статуй политических деятелей и раньше подвергалось нападкам со стороны посетителей. В 1980 году таинственная группа националистов украла воскового двойника коммуниста Жоржа Марше — его вскоре обнаружили около зоопарка. В том же году группа недовольных новым законом байкеров похитила статую президента Валери Жискар д’Эстена, а в 1993 году такая же участь постигла копию Жака Ширака. В июне 2014 года одна из активисток украинского движения Femen несколько раз ударила ножом воскового Владимира Путина.

После объявления о победе Джо Байдена скульптор музея Гревен Клаус Вельт приступил к изготовлению двойника нового американского президента. Восковая статуя будет полностью готова через два месяца, однако с октября экспозиция закрыта из-за коронакризиса. «Мы надеемся возобновить работу как можно скорее, как только позволит ситуация», — заверяет директор музея. Как подчёркивает Le Figaro, со времени своего основания в 1882 году музей, который ежегодно принимает около 700 тыс. посетителей, не закрывался на столь продолжительный срок.