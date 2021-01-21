Мнение: Помнить – значит бороться

21.01.2021, 13:10, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

О том, как в Киеве пытались протестовать против открытого террора украинских нацистов.

Конституция сейчас не действует

Фраза, которая легла в основу заголовка для данной статьи, была произнесена киевским полицейским 19 января, в тот момент, когда сотрудники правоохранительных органов Украины разгоняли акцию, организованную местными «антифа». Хотя, в контексте противостояния президента и подчиненных ему силовиков, которые банально не пускают председателя Конституционного суда на работу, с судебной ветвью власти, данное выражение характеризует ситуацию в стране в целом.

Акция «антифашистов», запланированная на 9 часов утра 19 января на Контрактовой площади, в Киеве, возле памятника гетману Сагайдачному, продлилась не более 10 минут и была демонстративно разогнана силами местной полиции. Практически всех участников акции задержали силовики, которые в свою очередь сослались на запрет проведения массовых собраний. Организаторы акции пытались вразумить полицейских, рассказывая им о своих правах и свободах, а также цитируя конституцию Украины. И именно в тот момент прозвучала та эпохальная фраза, которая, как минимум, должна войти в историю – конституция сейчас не действует.

Нет, скорее всего, конституция на Украине все же действует, но действует весьма избирательно. Еще совсем недавно, 1 января, украинская полиция демонстративно уважала права и свободы радикальных националистов, которые вышли на улицы крупных городов Украины, для того, чтобы почтить память Степана Бандеры. Не спешит полиция разгонять и акции ФОПов, выступающих за свои права предпринимателей, которые довольно жестко отреагировали на попытки силового разгона и теперь совершенно спокойно проводят свои митинги. «Сломали через колено» лишь местных «антифашистов», которые подобным образом попытались напомнить населению о преступлениях ультраправых в Украине.

А все дело в том, что говорить об ультраправых в негативном контексте на территории Украины не принято. Более того, права ультраправых настолько серьезно защищены государством, что им можно многое из того, чего ни при каких условиях нельзя делать обычным гражданам. Они могут сотрясать оружием, убивать журналистов и других людей, которых считают «инакомыслящими», они могут выдвигать ультиматумы действующей власти, поджигать офисы политических и идеологических оппонентов и многое, многое другое. Все дело в том, что в погруженной в пучину хаоса Украине именно нацисты являются одной из тех сил, на которые время от времени опирается действующая власть.

Носители «национальной идеи» не только создают некую видимость независимости страны от веяний «советского прошлого», но и выступают весомым устрашающим факторам, который держит в стороне от политической жизни большую часть населения Украины. И именно поэтому им можно устраивать факельные шествия, которые, опять же, однозначно пугают нормальную часть населения Украины, и бить тех, кто не хочет жить на территории государства, заболевшего откровенным фашизмом.

К слову, чтобы понять суть происходящих в этой стране процессов, нужно лишь отследить реакцию украинских нацистов на разгон акции «антифашистов» в Киеве. Все более чем очевидно. Действия полиции вызвали бурю восторга у радикальных националистов. Более того, как в дальнейшем пояснили участники скоротечной акции «антифашистов», ультраправые националисты даже планировали принять участие в разгоне указанного мероприятия.

Эту информацию подтвердил и обвиняемый в убийстве писателя Олеся Бузины националист из С14 Андрей Медведько. Он опубликовал в Фейсбуке радостный статус. "Наша правая коалиция в этот морозный день собралась, чтобы немножко погонять леваков, шариев и другую п@доту, которая хотела митинговать в поддержку российских г@вномутов. Не получилось. Всех леваков упаковали полицейские еще на подходах. Как говорится: фашисты, полиция – одна коалиция", – написал Медведько.

Фашисты и полиция – одна коалиция. Второе изречение за один день, которое должно войти в историю как фраза, характеризующая суть происходящих на Украине событий и процессов. Несомненно, можно было бы сказать о том, что подобная позиция силовиков вызвана тем идеологическим отбором, который стали проводить с 2015 года при приеме на работу в правоохранительные органы Украины, но проблема намного глубже. Дело не в полиции и личных симпатиях и антипатия отдельных представителей правоохранительной системы, а в том, что ультраправые радикалы выгодны в первую очередь действующей власти, которая использует националистов в качестве опричников, загоняя население в определенные идеологические рамки.

Алексей Зотьев

https://asd.news/articles/ukraina/konstitutsiya-seychas-ne-deystvuet/ – цинк

Левачкам за евромайдан как обычно привет.

Ну а те, кто не побоялся открыто выйти против украинского нацизма, те молодцы. Игра конечно была не равна, ибо во времена всеобщей лжи говорить правду – преступление. Ну а относительно полиции, нет никакого секрета в том, что и нацистами и МВД Украины руководит один и тот же человек.

—