 

Шварценеггер, сидя в салоне внедорожника, вакцинировался от коронавируса. Видео

21.01.2021, 13:08, Новости дня
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73-летний американский актер Арнольд Шварценеггер 20 января разместил в Instagram ролик, показав, как он, сидя в салоне внедорожника на пассажирском сиденье, получает инъекцию вакцины от коронавируса в плечо правой руки. 

Призывая подписчиков последовать своему примеру, он использовал фразу из фильма “Терминатор”.

“Сегодня был хороший день. Я никогда не был так счастлив, стоя в очереди. Присоединяйтесь ко мне и зарегистрируйтесь, чтобы получить вакцину. Пошли со мной, если хочешь жить!” – написал он, процитировав в конце слова своего героя из боевика. 

Шварценеггер указал, что находится в Лос-Анджелесе, но не уточнил, какой вакциной привился.

Издание Deadline отмечает, что вакцинация проводилась на Dodger Stadium.  

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Публикация от Arnold Schwarzenegger (@schwarzenegger)

21 декабря 2020 года в США началась вакцинация от коронавируса препаратом американской компании Moderna. Она была одобрена Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) 18 декабря. Ранее разрешение получил препарат, разработанный американской компанией Pfizer совместно с немецкой BioNTech.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

США занимают первое место в мире по распространению коронавирусной инфекции. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, к 21 января в стране выявлено почти 24,4 млн случаев COVID-19, умерло около 406 тыс. человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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