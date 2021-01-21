 

В Одесской области задержали сотрудника “МГБ ЛНР”. Он “сливает” персональные данные кадровых военных РФ

21.01.2021, 13:08, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Контрразведчики СБУ задержали в Одесской области гражданина Украины, который проходил службу в созданном и контролируемом российскими спецслужбами так называемом “МГБ ЛНР”. Об этом 21 января сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что уроженец Луганской области добровольно вступил в ряды одного из незаконных вооруженных формирований на оккупированной территории Луганской области. Впоследствии продолжил террористическую деятельность на штатной должности в так называемой “Службе пограничной охраны МГБ ЛНР”. Задержанный выполнял задачи по обеспечению пропускного режима на КПП “Дьяково” (на границе ОРЛО и РФ), через который на территорию Украины незаконно поставлялась российская военная техника и вооружение.

Сейчас задержанный дает следователям СБУ информацию о перемещении военной техники и вооружения с территории России в ОРЛО, персональные данные кадровых российских военнослужащих и сотрудников спецслужб, которые курировали деятельность членов “МГБ ЛНР”, а также другую важную информацию о вооруженной агрессии РФ против Украины.

Помимо этого, проверяется информация о причастности задержанного к совершению тяжких преступлений на временно оккупированной территории, а именно убийств и пыток украинских военных и мирных граждан.

Фигуранту сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.12 / “Тебе нужно дать свободу”. 37-летняя Седокова показала 16-летнюю дочь

22.08 / Самолет с Навальным приземлился в Германии

19.11 / Bloomberg – Венгрия и Польша могут лишиться выплат ЕС из-за своего вето

27.07 / Иран перевез макет американского авианосца к устью Персидского залива

10.11 / Российский оппозиционер Яшин заявил, что выиграл у Пригожина в суде 100 тыс. руб.

04.09 / Лукашенко не будет в санкционном списке Евросоюза

27.08 / Ученые рассказали, как обратить вспять повреждения спинного мозга

03.11 / Власти Латвии задумались о введении чрезвычайного положения

28.11 / Мэра Буэнос-Айреса решили засудить за насилие в день похорон Марадоны

05.09 / Зарубежные ученые подтвердили эффективность российской вакцины от COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска