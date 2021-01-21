Украина получит 2,5 млрд грн на вакцинацию от Всемирного банка – Минздрав

21.01.2021, 13:08, Новости дня

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Украина получит средства на закупку вакцины против COVID-19 от Всемирного банка. Об этом на брифинге 21 января сказала замминистра здравоохранения Украины Светлана Шаталова, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Украина получит еще один груз и средства для закупки вакцины против COVID-19. В этот раз помощь и поддержку предоставляет Всемирный банк. Почти 2,5 млрд грн планируется выделить на новый проект “Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине”. Соответствующие переговоры ведутся между советом исполнительных директоров Всемирного банка и правительством Украины с декабря прошлого года. В рамках подготовки проекта будет учтена стратегия разворачивания вакцинации, которая утверждена на сегодня, которая будет отдавать приоритет группам самого большого риска, способствовать эффективному использованию ограниченных ресурсов и привлекать информационные технологии”, – сказала Шаталова.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 21 января в Украине коронавирус подтвердили у 1,18 млн человек, 21,5 тыс. пациентов умерло, 915 тыс – выздоровело.

Главный санврач Украины Виктор Ляшко говорил, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает бесплатно получить 8 млн доз вакцины, их хватит для вакцинации 4 млн человек (прививку одному человеку делают дважды). Первые 5% доз в рамках программы COVAX Украина ожидает в начале 2021 года. Позже он говорил, что Украина может получить дополнительно еще 8 млн доз. О том, что Украина получит 16 млн доз вакцины, 29 декабря заявлял министр Кабмина Олег Немчинов.

Минздрав Украины 28 декабря заключил контракт о поставках китайской вакцины от коронавируса компании Sinovac Biotech. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов обещал, что первая партия прибудет в Украину в феврале, для украинцев вакцинация по программе Минздрава будет бесплатной. 1,9 млн доз вакцины Минздрав планирует закупить у украинской компании “Лекхим”, которая получила квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины от Sinovac Biotech в первом полугодии 2021 года. В 2022 году “Лекхим” планирует начать производство вакцины от Sinovac в Харькове. Зарегистрировать препарат в Украине “Лекхим” планирует до 5 февраля.

Если эффективность вакцины окажется ниже 70%, ее стоимость должны вернуть Украине, говорил руководитель госпредприятия “Медицинские закупки” Арсен Жумадилов. Вакцина прошла третий этап клинических испытаний в Индонезии, Турции и Бразилии. В Турции исследования продемонстрировали 91,25% эффективности, в Индонезии – 65,3%, в Бразилии – в общем 50,38%. Всемирная организация здравоохранения требует, чтобы для утверждения вакцина показывала эффективность по крайней мере в 50% случаев, поэтому Sinovac преодолевает этот порог.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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