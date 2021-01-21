 

“Мама ваша – мастер обмана времени”. Крапивина удивила фолловеров снимками своей матери

21.01.2021, 13:08, Новости дня
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Продюсер проживающей в России украинской певицы Loboda Нателла Крапивина 21 января разместила в Instagram фото своей мамы, посвятив публикацию ее дню рождения.

“Ты обманула возраст, время и календари однозначно врут! В тебе такая красота и молодость, что сложно поверить в эти смешные нелепые цифры. Горжусь тобой! Стремлюсь к твоему спокойствию и благородству”, – написала Крапивина.

“Действительно, мама ваша – мастер обмана времени!” – отреагировали на публикацию фолловеры.

“Вы – копия мамы. Невероятно похожи и сногсшибательно обе выглядите!” – прокомментировали фото подписчики. 

“Невероятная красотка. Не верится, что ваша мама”, – написали в комментариях пользователи сети.

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Публикация от Нателла Крапивина (@natellakrapivina)

Нателла Крапивина (до замужества – Алиева) родилась в 1982 году в столице Туркменской ССР Ашхабаде. В 1993 году семья переехала в Украину. Ее отец – украинский бизнесмен азербайджанского происхождения Вагиф Алиев. 

В браке с экс-супругом, бизнесменом Дмитрием Крапивиным продюсер в 2003 году родила дочь Софию. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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