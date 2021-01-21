Ученые рассказали о новом способе омоложения мозга

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21.01.2021, 13:04, Разное
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Американские нейробиологи выяснили, что существуют методы, позволяющие омолодить мозг человек и остановить его старение. Для этого необходимо заблокировать рецепторы тех иммунных клеток, которые отвечают за воспалительные процессы в головном мозге.
По словам нейробиологов, с развитием биологической старости количество хронических воспалений только увеличивается. Если они появляются в мозге, то это приводит к различным расстройствам, например, нейродегенерации, атеросклерозу и снижению когнитивных функций. При этом основной причиной появления такой клинической картины становится нарушение в метаболизме миелоидных клеток иммунитета.

Когда эти клетки работают в штатном режиме, то они в основном занимаются перевариванием микроорганизмов или чужеродных и опасных частиц. У старых мышей исследователи обнаружили, что метаболизм макрофагов слишком занижен, а количество гормона PGE2, наоборот, завышено.

Сотрудники Стэнфордского университета отметили, что именно из-за этого гормона в связке с EP2, возникают воспалительные процессы. Для предотвращения их появления необходимо пресечь выработку гормонов PGE2 и EP2. Тогда произойдет восстановление метаболизма и омоложение мозга.

Источник: ria.ru



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