 

Ученые: Глубокий ночной сон «выводит мусор» из организма

21.01.2021, 13:04, Разное
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Ученые, которые представляют Северо-Западный университет, заявили о том, что глубокий ночной сон способен «вывести мусор» из организма. В процессе проведения исследования они изучали мозг плодовых мушек.
Исследователи, которых возглавлял Рави Аллада, пришли к выводам, что у глубокого сна насекомых есть древняя восстанавливающая способность. В отходах могут содержаться токсичные белки, приводящие к нейродегенеративным расстройствам. Поэтому, «вывод мусора» имеет огромное значение для поддержания полноценного здоровья головного мозга. Несмотря на то, что шлаки удаляются и во время бодрствования, основная их часть уходит именно в период ночного отдыха.

По словам ученых, они взяли для эксперимента плодовых мушек, так как они являются идеальной моделью для изучения циркадных ритмов и процесса сна. Хотя от людей мухи значительно отличаются, у них очень похожи нейроны, отвечающие за управление циклами бодрствования и отдыха. Как отметил Рави Аллада, в стадии глубокого сна плодовые мушки часто втягивали и вытягивали хоботки. Эти перекачивающие движения означают, что в почки насекомых перемещается жидкость. Процесс удаления отходов помогает мухам восстановиться после полученных травм и сохраняет основную функцию сна.

Источник: yandex.ru



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