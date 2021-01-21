Доктор Гилберт назвал четыре диетических решения для долголетия

21.01.2021, 13:04, Разное

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Пандемия заставила многих людей переосмыслить свой образ жизни. Зарубежный доктор Марк Гилберт назвал четыре диетических решения для долголетия.

Ведущий диетолог объясняет: защитить себя от многих угроз можно при условии, если человек ведёт здоровый образ жизни и правильно питается. В ходе исследования, проведённого Cambridge Weight Plan, было выявлено, что свыше 68% респондентов планируют сесть на диету в 2021 году. Доктор Гилберт советует начать с ограничения количества потребляемых калорий. Это поможет сбросить биологические часы, замедлив старение, а также избежать метаболических заболеваний, сахарного диабета, болезней Альцгеймера, сердца и онкологии.

Диетолог раскрыл преимущества зелёного чая. Благодаря обилию полезных веществ этот тонизирующий напиток поможет защитить ДНК, стабилизирует концентрацию сахара в крови, а также снизит кровяное давление. По результатам семи исследований с участием более 280 тысяч человек, у любителей зелёного чая риск развития диабета на 18% был ниже.

Для долголетия консультант по здоровому питанию советует употреблять в пищу ягоды, которые обладают рядом преимуществ. Они способствуют кровотоку, убирают вредный холестерин, укрепляют иммунитет, сердце и сосуды, нормализуют артериальное давление, а также снижают риск возникновения рака и диабета.

Доктор Гилберт рекомендует для долголетия периодически пополнять запас солнечного витамина D. Именно кальциферол тесно связан с иммунитетом и защищает организм от преждевременной смерти, от хронических и инфекционных заболеваний.

Источник: www.express.co.uk