 

Венгрия первой в ЕС одобрила применение вакцины «Спутник V»

21.01.2021, 12:58, Новости дня
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Венгрия стала первым государством Европейского союза, которое официально разрешило применение российской вакцины против коронавируса «Спутник V», говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций.

«РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Национальным институтом фармакологии и питания Венгрии (OGYEI)», – сообщили в фонде, передает РИА «Новости».

Таким образом, Венгрия стала первым государством ЕС, которое официально разрешило применение вакцины «Спутник V» на своей территории. Вакцина зарегистрирована в Венгрии в рамках ускоренной процедуры на основании данных клинических исследований «Спутник V» в РФ и всесторонней оценки препарата экспертами в Венгрии.

«Венгрия – первая страна ЕС, которая оценила преимущества российской вакцины «Спутник V» и одобрила ее применение на своей территории. Это важнейшее решение, которое демонстрирует высокую оценку безопасности и эффективности вакцины на уровне более чем 90% нашими партнерами в Венгрии», – сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

В конце прошлого года Венгрия получила 6 тыс. доз российской вакцины от коронавируса. В начале декабря специалисты из Венгрии побывали в России, где познакомились с разработкой, исследованиями и производством вакцины от коронавируса «Спутник V». Венгерские власти заявляли, что «Спутник V» производится с учетом «новейших технологий и в соответствии с протоколами ВОЗ».

В Евросоюзе заявили, что лидеры ЕС не будут требовать от Венгрии объяснений относительно намерений закупки российской вакцины «Спутник V» от коронавируса. 



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