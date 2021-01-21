В Кремле оценили возможность встречи Путина и Байдена

21.01.2021, 12:58, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена пока не планируется, для контактов должны созреть предпосылки, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, пока таких обсуждений не ведется. Но и вы знаете, что международное общение очное существенно сейчас заморожено в связи с эпидемиологической ситуацией. Каких-то отдельных контактов в настоящий момент не планируется. То есть для этого должны какие-то созреть предпосылки, перед тем как мы сможем говорить о каких-то перспективах потенциальной встречи», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

По его словам, пока предпосылок для такой встречи нет, на сегодняшний день никакой подготовки не стоит на повестке дня.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что возможность встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в 2021 году будет зависеть, в том числе, от эпидемиологической ситуации.

До сих пор контактов между Путиным и Байденом не было, но 15 декабря российский лидер поздравил его с победой на выборах президента США.

Между тем, бывший главный советник Белого дома по РФ и свидетель по импичменту Дональду Трампу Фиона Хилл порекомендовала Джо Байдену не относиться к РФ пренебрежительно, как это, по ее мнению, делала администрация экс-лидера Соединенных Штатов Барака Обамы.