 

Мнение: Панический аврал?

21.01.2021, 12:54, Разное
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Фильм Навального «Дворец для Путина», обнародованный в YouTube в 16:00 19 января, набрал уже почти 40 млн. просмотров.

Похоже, что я ошибся, предположив, что итоговое количество просмотров будет под пятьдесят миллионов. 50 млн. посмотров, видимо, будут уже сегодня-завтра…

И мне вот что интересно.

Я не смотрел фильм «Последний богатырь» или сериал «Перевал Дятлова». И мне нечего сказать про эти фильмы. Поэтому-то я и не лезу в обсуждения. А вот с фильмом «Дворец для Путина» получилась парадоксальная ситуация. Стоит мне что-то написать про эту работу команды Навального, как тут же налетает орда комментаторов с однотипными текстами, мол, вывсеврете, фильм – дерьмо, Навальный – вор и агент ЦРУ…. При этом, они утверждают, что фильм не смотрели, мол, это зашквар…

Это похоже на какой-то панический аврал. Видимо,  подняли по тревоге всех, кого смогли, и двинули в соцсети, в том числе и в «Живой журнал»….

Иначе, как еще можно объяснить полчища комментаторов а-ля «не смотрел, но осуждаю»?

Источник: Ирек Муртазин



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