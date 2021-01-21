Вместо Саманты – Личное мнение

21.01.2021, 12:48, Разное

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На днях компания HBO подтвердила, что у «Секса в большом городе» будет продолжение из 10 серий, но уже без Саманты.



Фото: Соцсети

Блондинку с вечно блуждающим взглядом заменят аж двумя актрисами: чёрной и азиаткой.

Ну, что я могу сказать?

Круто.

Саманту я не люблю. Мне, в принципе, не близок типаж похотливой, несвежей самки, которая бухает, как гусар, жрёт всякое говно и трахается со всеми подряд без разбора.

Что же так цепляло и цепляет в ней других женщин? Может, её уверенность в себе, которой многим из вас не достаёт? Так это не уверенность, а отбитость на голову и какая-то, простите, отсталость.

Даже в «нулёвых» Саманта смотрелась дебелым призраком из «80-ых».

Надеюсь, её заменят стильной и красивой женщиной, живущей в ногу со временем, и сериал, наконец-то, можно будет глянуть.



Фото: istockphoto.com

Что бы хотела видеть в продолжении «Секса в большом городе» лично я?

Новые тренды: правильные, здоровые и красивые.

Не набивание утроб героинь пастой в сливочном соусе с беконом, не заливание проблем с говно-мужиками сладкими алкогольными коктейлями, не зависимость их самооценки от количества туфель в шкафу, не животные половые связи, а что-то по-настоящему крутое.

Я хочу, чтобы героини, пришедшие на смену расхлябанной Саманте, занимались йогой. Хочу, чтобы они не жрали мерзкие хот-доги, а ели красивые салаты, были стройными, по-настоящему холёными, а не измазанными в макияже тётками, страдающими запорами и вздутием живота.

В продолжении сериала я хочу видеть прогресс, а не регресс из соплей, размазанной по лицу туши и коктейля «Космополитен».

Этот же прогресс я хочу видеть и вас.

То, что вы жрали в 20 лет, нельзя есть в 30 и, тем более, нельзя — в 40.

Я кардинально перестроила и свою программу тренировок, и своё питание.

Основа моего питания сегодня — это правильные салаты. Их я ем тазиками, и чувствую себя великолепно. Кожа хорошая, метаболизм быстрый, ощущаю себя лёгкой, бодрой, сильной.

Заказываю свои салаты я у «Витаминкус»: там — не обычные салатные листья, а пророщенные зёрна и микрозелень.

Концентрация витаминов и минералов в проростках и микрозелени — в 4-5 раз выше, чем во взрослом растении, количество антиоксидантов зашкаливает, что лично я, подсев на салаты, увидела в зеркале: кожа, простите за клише, сияет.

В проростках, в отличие от зрелых зёрен, нет ни крахмала, ни глютена, ни клейковины, а это означает хорошую работу кишечника и, как следствие, быстрый метаболизм.



Фото: Соцсети

Кстати, худеется на салатах — быстро и эффективно: в организме — лёгкость, но есть при этом не хочется. Реально наедаешься.

Где купить?

В магазинах Globus, ОКЕЙ, Холдинг «ЛОТОС», Шанти Лавка.

Можно заказать доставку на сайте, и вам привезут свежайшую зелень прямо домой.

Увы, но пока доставка — только по Москве.

Сколько стоит?

Одна упаковка «Витаминкуса» в магазине — 180 рублей, набор из разных салатов на сайте — в 1100 – 1800 рублей, в зависимости от количества упаковок в наборе (от 4 до 11 салатов: чем больше — тем выгоднее).

Хранятся «Витаминкусы» 10 дней точно, поэтому можно заказывать с запасом.

А до 3 февраля 2021 года на сайте “Витаминкус” проходит акция. Для участия в ней надо заказать любой набор салатов и привести пятерых друзей, каждый из которых тоже закажет по любому набору салатов. За это “Витаминкус” подарит вам фитнес-браслет.

Если вы приведете не пять, а двадцать друзей, которые сделают заказ любого набора ростковых салатов на сайте, то сможете принять участие в розыгрыше IPhone 11. И за участие в розыгрыше получите набор из 11 салатов в подарок. Подробные условия акции можно прочитать на сайте.

В общем, с большим удовольствием и от души рекомендую.

Наши люди мало едят зелени, катастрофически мало, и это — неправильно. Давайте исправляться!.

И да: а кого из «Секса в большом городе» любите больше всего вы? Кого не любите? Почему?

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