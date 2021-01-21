В 2021 году продажи 5G-смартфонов могут достичь 500 млн штук

21.01.2021, 12:34, Новости дня

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По данным статистики, в 2020 году было продано не более 300 миллионов устройств с поддержкой 5G. Однако смартфоны под связь пятого поколения начали выпускать еще в 2019-м. Тогда и сам 5G найти было крайне трудно, однако 20 миллионов смартфонов с его поддержкой во всем мире выкупили.

Прогноз на текущий год более чем оптимистичен. В частности, заместитель генерального менеджера MediaTek Сюй Цзинцюань считает, что в мире будет продано не менее полумиллиарда 5G-смартфонов.

Как поясняют эксперты, активному росту продаж способствует расширение инфраструктуры современной связи, а также появление все большего количества процессоров, мобильных и прочих устройств, поддерживающих быструю передачу данных.