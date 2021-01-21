 

В центре Москвы уроженка Киргизии перерезала горло пенсионерке

21.01.2021, 12:32, Разное
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Сотрудники полиции прибыли на вызов в одну из квартир в Тверском районе Москвы. Там правоохранители обнаружила 82-летнюю пенсионерку с перерезанным горлом. По подозрению в совершении преступления была задержана 31-летняя уроженка Киргизии, передает “Царьград”. По факту произошедшего проводится проверка.



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