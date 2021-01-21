Объявлены подробности ДТП с автобусом в Подмосковье

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21.01.2021, 12:32, Разное
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В “Мострансавто” рассказали о водителе автобуса, который протаранил угол кинотеатра “Современник” возле пересечения улиц Николаева и Тевосяна в подмосковном Электрозаводске, передает сайт “Подмосковье сегодня”. Сотрудник проработал в компании больше 30 лет, на смену он вышел после двухдневного отдыха и прошел все необходимые медицинские процедуры, на состояние своего здоровья он не жаловался. Ведется служебное расследование аварии.



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