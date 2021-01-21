В Москве 24 января пройдет стихийный народный митинг «За суровый суд над изменниками – инициаторами санкций»

21.01.2021, 12:31, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Москве на Поклонной горе 24 января патриотически настроенные жители России проведут стихийный митинг “За суровый суд над изменниками – инициаторами санкций”.

В ходе мероприятия россияне потребуют от органов и судов не церемониться с национал-предателями и лицами, устраивающими провокации против страны на международной арене, содействующими введению санкций.

Спонтанное мероприятие начнётся в 16:00 и продлится до 18:30. Перед его участниками выступят актеры Стивен Сигал и Жерар Депардье, адвокат Дмитрий Аграновский, политолог Сергей Марков и другие.

Телеведущий Владимир Соловьёв зачитает монолог “Чтобы неповадно было!”. В 18:35 начнется стихийный концерт, в котором примут участие группы “Чайф”, “Любэ” и певица Вика Цыганова.

Отметим, накануне, 23 января в 14:00 на площади имени П.Ф. Дерунова состоятся городские состязания на сдачу норм ГТО. Информацию о предстоящем мероприятии разместил в своем официальном TikTok-канале мэр Рыбинска. Это никак не связанно с несанкционированной «прогулкой» с требованием освободить видеоблогера Алексея Навального, прокомментировали в пресс-службе мэрии – ryb.ru .

—