Скандалы: Россияне уходят в банкротство

21.01.2021, 12:26, Разное

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Число заемщиков, которые могут объявить себя несостоятельными, превысило миллион человек

Несмотря на то что Госдума успешно саботировала поручение президента о введении упрощённого порядка банкротства физических лиц, у всё большего количества россиян получается избавиться от долгов, пройдя все круги ада «общего» порядка. В прошлом году должникам удалось списать более 320 млрд рублей. В этом же эксперты предрекают настоящий взрыв банкротств физических лиц.

Число банкротств россиян и индивидуальных предпринимателей выросло в прошлом году на 72,6 процента, сообщил Федресурс. Почти 120 тысяч россиян смогли избавиться от долгов, а всего за пять лет существования этой процедуры 282 тысячи человек объявили себя несостоятельными.

Возможность банкротства физических лиц была введена федеральным законом с 1 октября 2015 года. Сейчас запустить процедуру признания собственной несостоятельности может любой человек, задолженность которого достигла полумиллиона рублей, а задержка платежей по кредиту превысила 90 дней. Инициировать процесс, обратившись в арбитражный суд, могут и кредиторы – налоговики, банки, а также другие граждане, которым человек задолжал и не отдаёт долг. Эксперты консалтинговой компании GRM предрекают увеличение количества заявлений: по их расчётам, в этом году будет подано не менее 260 тысяч заявлений о банкротстве, а число признанных судом банкротов может составить более 350 тысяч человек.

Однако потенциально таковых может быть значительно больше: по данным Национального бюро кредитных историй, число заёмщиков, которые в принципе могут объявить себя несостоятельными, уже в прошлом году превысило 1 миллион человек – они имеют долги более полумиллиона рублей и не платят по счетам уже более 90 дней.

Что не удивительно: доходы россиян только за январь – сентябрь прошлого года упали на 4,3 процента, при этом потребительские товары подорожали на 14 процентов. Число безработных в прошлом году выросло на 1,2 миллиона человек, а объём просроченной задолженности граждан увеличился на 22 процента и достиг 890 млрд рублей.

Однако избавиться от обязательств по суду они не могут – в настоящее время эта процедура не для бедных. Чтобы её начать, по закону только на депозит суда нужно внести не менее 25 тыс. рублей – они пойдут на оплату услуг финансового управляющего. Впрочем, российские реалии увеличивают эту «обязательную» сумму в несколько раз. Во-первых, найти управляющего, который согласится работать за 25 тыс. рублей, невозможно. В зависимости от региона его гонорар колеблется от 60 до 200 тыс. рублей. Во-вторых, потенциальному банкроту необходимо также иметь ещё 20–30 тыс. рублей, которые уйдут на письменные запросы в различные государственные ведомства и банки (о наличии собственности и расчётных счетах банкрота), а также на обязательные публикации в газете «Коммерсантъ» (порядка 7 тыс. рублей за одну публикацию) и на Едином федеральном ресурсе (400 рублей за одну публикацию).

В начале прошлого года президент Владимир Путин распорядился сделать эту процедуру более доступной для граждан. Однако депутаты и банкиры успешно саботировали это поручение: формально необходимый закон был принят, но по факту оказался издевательством.

Формально принятый документ разрешает банкротится бесплатно – без участия финансового управляющего, обязательных публикаций и судебных заседаний. Но для этого, кроме прочих почти невыполнимых условий, необходимо, например, чтобы было закончено исполнительное производство против должника. Однако это случается очень редко – как правило, судебный пристав просто арестовывает все счета должника и ждёт, пока на них поступят хоть какие-то средства. И это может длиться годами.

В результате по новому закону было подано всего лишь 5985 заявлений, по 4333 из них получен отказ.

Впрочем, для тех, кто сможет найти средства на процедуру, она становится спасительной. В большинстве случаев белый доход должников настолько мал, что его еле хватает на содержание семьи, не говоря уже о выплатах кредиторам. Нет и ценного имущества, которое можно реализовать в их интересах. Ведь в рамках банкротства неприкосновенно единственное жильё и земельный участок, на котором оно расположено, вне зависимости от площади (если, конечно, недвижимость не была приобретена в ипотеку), предметы домашнего обихода (кровать, стулья, обеденный стол, холодильник, стиральная машина, чайник и тому подобное), а также орудия труда. Иногда должникам удаётся уберечь от реализации даже автомобиль, доказав, что он используется как такси.

В результате суд прекращает действие исполнительных документов по любым имущественным взысканиям, а также завершается начисление любых неустоек и процентов. То есть по завершении процедуры все долги считаются погашенными (кроме алиментов, компенсации вреда, причинённого чужой жизни, или морального вреда).

Есть и минусы. На время ведения дела гражданина лишают права проводить любые сделки с имуществом, выезжать за границу, а также распоряжаться деньгами на банковских счетах – это может делать только его финансовый управляющий. А после окончания процесса и вынесения вердикта гражданин, признанный банкротом, в течение последующих пяти лет обязан сообщать об этом факте банку при обращении за получением кредита или займа. На три года его лишают права занимать любые должности в органах управления юридического лица и как-либо участвовать в этом процессе.

Тамара Карамазова