Скандалы: Тайное и явное Евгения Биргера

21.01.2021, 12:26, Разное

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Супруга экс-главы департамента Минсвязи Светлана Костомарова отсудила у его любовницы Марины Калиниченко особняк в Одинцовском районе стоимостью 55 млн рублей

В семье бывшего главы департамента почтовой связи Минсвязи Евгения Биргера случился большой скандал, который стал достоянием общественности. Его супруга, Светлана Костомарова, отсудила у любовницы Биргера Марины Калиниченко особняк в Одинцовском районе Подмосковье стоимостью 55 млн рублей. Деньги на особняк Евгений Биргер снял со счета жены тайно. Дом он подарил Марине Калиниченко еще в 2015 году, где она и проживала с их совместным ребенком. Но тайное стало явным, супруга узнала о второй семье мужа, исчезнувших деньгах и купленном на них особняке. Она подала в суд иск на 64 миллиона рублей. Возвращать деньги Калиниченко отказалась, тогда суд постановил вернуть Светлане Костомаровой дом и участок, сообщает Telegram-канал Mash.

Трудовая биография

Можно, конечно, списать случившееся на шокирующие нравы, царящие в некоторых семьях богатых россиян. Но история с особняком выглядит логичной, если посмотреть на жизненный путь Евгения Биргера. Путь этот был чрезвычайно интересным. Евгений Биргер часто оказывался замешанным в скандалах, но всегда умудрялся выкручиваться из самых неприятных ситуаций.

Например, еще учась в институте в 1980-х годах, Биргер пытался заниматься спекуляцией. Бизнес закончился плачевно. Биргером заинтересовались правоохранительные органы, даже было возбуждено уголовного дело. Чтобы избежать суда, Биргер, по советам родных, лег в психиатрическую клинику, где и официально подтвердилось наличие у него психиатрического заболевания. В дальнейшем, правда, этот факт совершено не мешал Евгению Биргеру занимать руководящие посты.

Позже, уже в конце девяностых, Евгений Биргер, также не без помощи родственников, устроился работать в Управление почтовой связи Минсвязи.

При поступлении на госслужбу Биргер предпочел умолчать о своих долговых обязательствах по выплате полученного в 1996 году кредита в размере 500 тысяч рублей. Также он подписал справку о том, что не участвует в коммерческих организациях. Однако, по данным Московской областной регистрационной палаты, Евгений Биргер являлся учредителем ООО «Транзит-экспресс» (регистрационный номер 371. Юридический адрес: 142080, Московская область, г.Климовск, ул.Ленина, д.2/2. Фактический адрес: 115409, г.Москва, Каширское ш., д.78, корп.4, кв.285. Доля-60% ). Иными словами, Биргер представил о себе ложные сведения.

С приходом Биргера на предприятиях управления почтовой связи начались кадровые изменения. Многие руководящие должности оказались заняты его друзьями и родственниками. Но это было еще полбеды.

Через подконтрольные Биргеру коммерческие структуры эксплуатировались почтовые вагоны и сдавались в аренду производственные площади на невыгодных для государства условиях. Среди коммерческих интересов Биргера можно также отметить деятельность ЗАО «Объединение посылторг», на базе которого создавались дочерние фирмы «Экс-пост», «Диалокс трейд», «Техмаркет», «Реалинвестстрой», «Транзит-экспресс».

Кроме того, на ГЦМПП была ликвидирована служба почтовой безопасности, в функции которой входило обеспечение сохранности почтовых отправлений на ПЖДП. Итог – увеличение хищений внутрироссийской и международной корреспонденции.

Немало вопросов вызывал и тот факт, что в рамках внутриведомственной комиссии Минсвязи, связанной с проверкой финансово-хозяйственной деятельности ГЦ МПП, Биргер подключил к проверке финансово-хозяйственной деятельности сотрудников МВД РФ (приказ УПС-7/2721 от 07.09.99), при этом нарушив ведомственный порядок. Однако официального обращения Минсвязи в МВД России о включении в состав ведомственной комиссии сотрудников милиции не было.

Проверка Счетной палаты выявила значительные нарушения в деятельности ГЦМПП, и в 2001 году Евгений Биргер без большого шума был уволен. Правда, в приказе об увольнении сказано: «В связи с неоднократными нарушениями дисциплины, выразившимися в неоднократных неявках на работу по неуважительным причинам».

Впрочем, Евгения Биргера, вероятно, это не сильно расстроило. Во всяком случае он решил серьезно заняться бизнесом, и долгое время о нем было мало что известно.

Неординарное предложение

А вот два года назад бывший руководитель департамента почтовой связи Минсвязи Евгений Биргер был неожиданно назначен руководителем «Почты Узбекистана».

Выступая в мае 2018 года на конференции в Ташкенте, Евгений Биргер заявил, что «Почта Узбекистана» не справляется с действующими нормативами и традиционной деятельностью и нуждается в коренных изменениях. Он представил проект «Почта 2.0», предусматривающий «глубокую интеграцию почты в деятельность организаций и в жизнь граждан».

Как рассказал о своем назначении Биргер, он безвозмездно из любви к профессии консультировал профильное министерство. Потом последовало приглашение выступить на конференции в Узбекистане. И вот «удачное» выступление привело к тому, что он оказался в должности генерального директора, можно сказать, не по своей воле. По словам Биргера, обычно кадровых назначений ждут и даже борются за них, но в его случае обстоятельства сложились так, что он был вынужден на какой-то срок принять неординарное для себя предложение.

Евгений Биргер принял организацию с прибылью 274,3 млн сум (2 млн рублей). Спустя год, в 2019 году, Биргера уволили: убытки составили 27,8 млрд сум (204 млн рублей).

Правда, Биргер утверждает, что никакой реальной прибыли не было и до 2018 года, даже при наличии доходов от доставки пенсий. А «если какая-либо почта демонстрирует показатели прибыли — это заслуга виртуозного бухучета и умалчивания факта невыполнения нормативных требований к основной деятельности».

Наверное, умение все правильно объяснять является одной из причин, по которой Евгений Биргер долгие годы умудрялся жить безбедно. Впрочем, то, что удавалось ему на самых разных постах, в собственном доме дало осечку. Наверное, Биргер пытался, как обычно, популярно объяснить жене, куда девались деньги со счета, откуда взялся дом и внебрачный ребенок. Да только в этот раз его усилия, похоже, оказались тщетными. Во всяком случае теперь жена Светлана Костомарова намерена добиться возбуждения уголовного дела.

Александра Волкова