На фоне развода: Кристина Риччи подала на мужа в суд за домашнее насилие

21.01.2021, 12:24, Разное

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В начале июля прошлого года иностранные СМИ сообщили, что в семье Кристины Риччи и ее супруга, дольщика Джеймса Хеердегена, все не так гладко. Тогда актриса подала в один из судов Лос-Анджелеса документы на запретительный приказ, согласно которому ее супруг потерял право приближаться к ней. Поводом для таких суровых мер стал инцидент домашнего насилия, произошедший в доме актрисы 25 июня. Затем она подала бумаги уже на развод в Верховный суд Лос-Анджелеса, но из-за локдауна разбирательства затянулись.

По-видимому, действие запретительного ордера также за это время успело аннулироваться, потому что на днях Кристина обратилась в суд за его повторным оформлением. Просьба актрисы была удовлетворена, и теперь, по данным People, Хеердеген не имеет права приближаться к Риччи ближе чем на 90 метров, видеться с их 6-летним сыном Фредди и взаимодействовать с их собакой.

Кристина Риччи и Джеймс Хеердеген

Прибегнуть к таким мерам Кристину вынудило физическое и эмоциональное насилие со стороны Джеймса, которым она была подвергнута. Согласно документам, многие акты насилия происходили на глазах их сына, а первые вспышки гнева мужа начались еще в 2013 году, когда Кристина забеременела.

Я начала чувствовать себя в какой-то изоляции. И как-то Джеймс сказал мне то, что заставило меня подумать – “он может убить меня”. Он заявил, что мог бы пожалеть меня только в одном случае – если бы мое тело расчленили на мелкие кусочки. В ту ночь я спрятала все ножи в хижине, в которой мы остановились. Я боролась за свою жизнь и за жизнь нашего Фредди. Я спала с сыном в другой спальне и заперла дверь, – так описывает свои впечатления от семейного отпуска в Новой Зеландии Кристина.

Жестокое, по словам Риччи, нападение на нее случилось 16 декабря 2019 года. Месяцы спустя она заявила мужу, что собирается подавать на развод, но в этот момент в жизнь всего мира ворвалась пандемия коронавируса и повсеместный локдаун.

Я оказалась запертой в доме с мужчиной, который подвергал меня физическому и эмоциональному насилию и знал, что я хочу завершить наш брак. Он сосредоточился на том, чтобы наказывать и терроризировать меня 24 часа в сутки. Я боялась спать по ночам. Когда я пыталась позвонить 911, он гонялся за мной по всему дому, стараясь отнять телефон. Он схватил меня за запястья и руки, вытащил меня во двор и бросил в место для костра. У меня были порезы, синяки и болезненные ощущения в бедре, которые не проходят до сих пор. Он постоянно кричал на меня, плевал, плескал кофе и бросал в меня стулом – и все это в присутствии нашего сына.

Кристина Риччи и ее супруг Джеймс Хеердеген

Напомним, Кристина Риччи и дольщик (то есть человек, который отвечает за перемещение оборудования кинооператора на площадке) Джеймс Хеердеген познакомились в 2011 году на площадке сериала “Пэн Американ”. Кристина играла в нем одну из главных ролей, а ее будущий муж стоял по другую сторону камеры, отвечая за технический процесс. В 2013 году Риччи и Хеердеген поженились в Нью-Йорке в тесном кругу родных и близких. А уже в августе 2014 года на свет появился первый общий сын пары – мальчик Фредди. Актриса долго не появлялась со своим сыном на публике и лишь спустя 9 месяцев после его рождения папарацци удалось сделать фото Риччи вместе с ним.

Несколько лет назад, во время интервью журналу The Edit, 40-летняя Кристина Риччи сказала, что замужество и рождение ребенка во многом изменило ее и заставило почувствовать свой возраст:

Брак обнажает все твои недостатки и показывает то, как ты умеешь справляться с проблемами. А уж рождение ребенка и вовсе заставляет тебя повзрослеть со скоростью света. Сейчас я совершенно другой человек и совсем не похожа на себя до появления на свет сына… Я прославилась, будучи еще ребенком, и мне кажется, из-за этого я сама долго держалась за собственную инфантильность. Это была моя изюминка, моя особая черта. Но в 35 лет ты понимаешь, что быть незрелым – вовсе никакое не преимущество.