Handelsblatt – Брюссель взялся за укрепление евро и упорядочивание санкций

21.01.2021, 12:18, Новости дня

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Еврокомиссия намерена укрепить финансовую систему ЕС и роль евро как международной валюты, пишет немецкая газета Handelsblatt. Также в Брюсселе разрабатывают ряд мер для развития европейских финансовых центров и защиты собственного рынка от санкций со стороны государств за пределами Евросоюза. Кроме того, ведётся работа над созданием специального банка данных по санкциям для их единого осуществления на территории всех стран ЕС.



Reuters

Еврокомиссия хочет укрепить европейскую финансовую систему и сделать её более устойчивой, пишет немецкая газета Handelsblatt. В частности, планируется укрепить значимость евро как валюты по всему миру, взять на себя роль ведущей силы в зелёных и цифровых программах, а также улучшить защиту от нечестных санкций других стран за пределами ЕС.

«Укрепление международной роли евро может защитить нашу экономику и нашу финансовую систему от валютных шоков, снизить зависимость от других валют и обеспечить более низкие расходы на транзакции, страховку и финансирование для компаний Евросоюза», — сказал еврокомиссар Паоло Джентилони.

По его словам, евро в будущем должен стать базовой валютой для энергетической и сырьевой отрасли. «На энергетических рынках ЕС евро за последние годы существенно укрепил свои позиции», — считает комиссар по энергетике Кадри Симсон. Если говорить о договорах по природному газу, доля евро уже возросла до 64% по сравнению с 38% в 2018 году.

«Мы должны позаботиться о том, чтобы эта тенденция продолжалась и на развивающихся рынках, например, на рынке водорода, а также стратегических рынках возобновляемой энергии», — подчеркнула Симсон. Кроме того, цель Еврокомиссии состоит в том, чтобы евро утвердился как стандартная валюта для долгосрочных финансовых продуктов, пишет Handelsblatt.

Выпуск евро-займов в рамках программы восстановления после коронавируса, по данным Еврокомиссии, должен привлечь больше валюты на рынки капитала ЕС и, таким образом, сделать евро более привлекательным для инвесторов по всему миру. Помимо этого, Еврокомиссия собирается поддержать Европейский Центробанк (ЕЦБ) при возможном вводе цифрового евро как дополнения к наличным средствам.

Кроме того, Еврокомиссия планирует осуществлять санкции ЕС более сплочённо. Для этого разрабатывается специальный банк данных. Как сообщается в статье, цель состоит в том, чтобы улучшить информационный обмен между Брюсселем и странами ЕС. За счёт этого в будущем появится ещё одно связующее звено по вопросам международных санкций. Также Брюссель намерен создать систему для сбора анонимной информации о попытках обойти санкции.

Как отмечает Handelsblatt, ЕС хочет лучше защитить собственный финансовый рынок от санкций, которые вводятся странами за пределами Евросоюза. «В последние годы третьи страны всё больше используют санкции и другие регулирующие меры, чтобы определять поведение игроков в ЕС», — говорится во внутреннем документе Еврокомиссии без указания конкретных примеров. Это нарушает международное право. Также стало известно о том, что США оказывают давление на европейские банки, чтобы втянуть их в программу санкций в отношении Ирана, принятых в США, но не действующих в Европе.

Европейская народная партия в Европарламенте хорошо восприняла инициативу Еврокомиссии. «Если ЕС в геополитическом плане хочет играть в лиге чемпионов, ему нужна финансовая система, которая будет соответствовать этой роли. В тонких вопросах финансирования мы должны укрепить стратегическую независимость ЕС — после брексита эта тема снова приобрела особую остроту, — сказал евродепутат и эксперт по экономической политике Европейской народной партии Маркус Фербер. — Крупнейший европейский финансовый центр сейчас находится за пределами ЕС. Укрепление европейских финансовых центров, таким образом, становится стратегической необходимостью».

Также Еврокомиссия работает над рядом мер для помощи европейским банкам, отмечает Handelsblatt.