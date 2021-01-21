До «испанки» далеко, но потери серьёзные — Le Figaro о демографических последствиях коронавируса во Франции

21.01.2021, 12:18, Новости дня

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Хотя количество смертей во Франции и в мире из-за пандемии коронавируса несравненно меньше числа жертв испанского гриппа 1918—1919 годов, демографические последствия текущего кризиса нельзя недооценивать, пишет Le Figaro. Как отмечают эксперты, во Франции продолжительность жизни мужчин вследствие пандемии COVID-19 сократилась на 0,6 года — невиданный показатель со времён Второй мировой войны.



Reuters

Никто не станет отрицать, что эпидемия COVID-19 не имеет аналогов в современной истории, хотя бы тем, как она перевернула жизнь людей, пишет Le Figaro. Однако что означают 70 тыс. смертей во Франции и 2 миллионов во всём мире с точки зрения цифр, задаётся вопросом издание, предлагая сравнить их с другими событиями в мировой истории.

Как напоминает газета, испанский грипп 1918—1919 годов унёс 50 миллионов жизней. От СПИДа с 1981 года умерло более 30 миллионов человек (в том числе 700 тыс. в 2019 году). Азиатский грипп 1957—1958 годов и гонконгский 1968—1970 годов повлекли за собой от 1 до 4 миллионов смертей каждый. При этом эпидемия коронавируса далеко превзошла масштабы вспышки атипичной пневмонии в 2003 году (менее 800 смертей), гриппа H1N1 в 2009—2010 годах (от 150 тыс. до 600 тыс. смертей) или Эболы (менее 15 тыс. смертей с 2013 года).

«Лучшим инструментом для исторических сравнений остаётся ежегодный расчёт уменьшения продолжительности жизни», — поясняет научный сотрудник Национального Института демографических исследований Мишель Гийо. По данным Национального института статистики и экономических исследований, в 2020 году ожидаемая продолжительность жизни мужчин во Франции сократилась на 0,6 года. «Для того чтобы зафиксировать подобный откат, нужно вернуться к временам Второй мировой войны», — подчёркивает Гийо. По его словам, очевидно, что речь идёт о важном событии, которое однако, находится на том же уровне, что и итальянский грипп 1948—1949 годов (тогда продолжительность жизни сократилась на 0,5 года). При этом эпидемия СПИДа, какой бы драматичной она ни была чисто по-человечески, не оказала существенного влияния на ожидаемую продолжительность жизни во Франции.

«Для женщин потеря ожидаемой продолжительности жизни в 2020 году была немного меньше (0,3 года в европейской части Франции), на том же уровне, что и при крупных вспышках сезонного гриппа, таких как в 2012-м или 2015 году», — отмечает Мишель Гийо. Как напоминает эксперт, итальянский грипп 1948—1949 годов, который сильнее всего затронул женщин, сократил их продолжительность жизни на год.

В демографическом плане показатели эпидемии COVID-19 также чрезвычайно далеки от показателей гриппа 1918 года, когда ожидаемая продолжительность жизни сократилась на семь лет. В некоторых странах, таких как ЮАР или Зимбабве, эпидемия СПИДа в 1990-х годах привела к сокращению ожидаемой продолжительности жизни на 10—15 лет за 5 лет. Другой исторический пример: после распада СССР социально-экономический кризис вызвал резкий рост смертности, в основном от алкоголизма, в результате чего средняя продолжительность жизни сократилась на два года в 1991—1992 годах, а затем на ещё три года в 1992—1993 годах, рассказывает специалист.

Таким образом, эпидемия COVID-19, в основном поражающая пожилых людей, далека по своим последствиям от этих исторических демографических катастроф, делает вывод издание, добавляя, что, несмотря на это, она по-прежнему остаётся серьёзным кризисом в области здравоохранения, социального и экономического развития.