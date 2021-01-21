ABC – «нельзя терять ни минуты» — Байден спешно сворачивает политику Трампа

21.01.2021, 12:18, Новости дня

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После церемонии инаугурации новый президент США Джо Байден незамедлительно приступил к выполнению своих обязанностей. Он подписал 15 указов, большая часть которых направлена на то, чтобы повернуть вспять политику его предшественника, пишет ABC News.

Сегодня вечером (Джо Байден. — ИноТВ) уже приступил к работе. Мы видели, как новый президент вышел из президентского лимузина, который называется «Зверь», чтобы пройти несколько кварталов до Белого дома пешком. На номерах машины теперь цифра 46.

Президент уже подписал несколько указов, касающихся пандемии, иммиграции, изменения климата и расового равенства. С репортажем старший корреспондент ABC News в Белом Доме Мери Брюс.

На инаугурационном параде, не похожем ни на один из тех, что мы видели ранее, президент Джо Байден выходит из «Зверя», на котором теперь висит номер 46. Вдоль президентского маршрута Секретная служба, Национальная гвардия и репортёры вместо многотысячных толп американцев. И кое-что ещё: все члены первой семьи носят маски — одна из первых попыток сделать их ношение аполитичным ради сохранения жизней.

МЕРИ БРЮС, старший корреспондент ABC News в Белом доме: Каково это наконец-то стать президентом?

(Джо Байден показывает большой палец вверх.)

Он подбегает, чтобы поприветствовать репортёров на Пенсильвания-авеню, впервые подходит по алее к Белому дому в качестве президента, а в этот момент чувствует всю важность происходящего, обнимая свою жену.

Вице-президент Камала Харрис тоже наслаждается своим «звёздным часом».

КАМАЛА ХАРРИС, вице-президент США: Вот иду на работу!

После чего они сразу преступают к делам. Ведь спустя несколько минут после того, как Байден покинул церемонию инаугурации, он дал обещание американскому народу. Он пишет в своём твите: «Нельзя тратить время впустую, когда речь идёт о противостоянии кризисам, с которыми мы сталкиваемся».

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Я подумал, что с учётом состояния, в котором находится страна сегодня, нельзя больше ждать, необходимо преступить к обязанностям немедленно.

В Овальном кабинете Байден, не снимая маски, подписал 15 президентских указов. Многие из них направлены на то, чтобы повернуть вспять политику его предшественника. В том числе он вернул США в Парижское соглашение по климату, что приветствовали некоторые иностранные лидеры, покончил с так называемым запретом на въезд мусульман и аннулировал разрешение на строительство нефтепровода Keystone XL.

Кроме того, Байден принял первые меры, чтобы справиться с текущей пандемией. Он сделал обязательным ношение масок на всех федеральных объектах.

ДЖО БАЙДЕН: Это всего лишь президентские указы. Они важны, но нам понадобится законодательная инициатива для многих вещей, которые мы собираемся сделать.

Чтобы выполнить свою программу, Байдену придётся работать с предельно расколотым конгрессом. Но сегодня в качестве жеста доброй воли лидеры республиканцев в обеих палатах парламента пожелали удачи новой администрации.

Митч Макконнелл в редкий момент непринуждённости между ним и спикером палаты представителей Нэнси Пелоси подчеркнул, что президент и вице-президент могут обращаться в сенат напрямую, минуя палату представителей.

МИТЧ МАККОННЕЛЛ, лидер республиканцев в сенате: Я бы хотел отметить, что мы не только привели к присяге сына и дочь нашего сената. Оба этих бывших сенатора могут вообще пропустить палату представителей.

Как мы знаем, Мэри, парад был сокращён, и сотрудники Белого дома — уборщики и грузчики — провели тщательную чистку в связи с пандемией. Для этого у них было всего лишь восемь часов.

Мы всегда с удивлением смотрим на этот процесс, который происходит каждые четыре года. Вещи Байденов перевозят в Белый дом, и они говорят, что не собираются вносить кардинальных изменений в семейной резиденции, потому что у них нет на это времени.

МЕРИ БРЮС: Дэвид, команда Байдена сказала нам, что у них просто-напросто нет времени на серьёзные изменения. Но мы заметили новые детали в Овальном кабинете: позади президентского стола появились семейные фотографии Байдена и бюст лидера движения за гражданские права Сесара Чавеса. Мы также обратили внимание на портрет Франклина Рузвельта, который правил страной в аналогичный период чудовищного кризиса.

Что касается указов президента. Мы ожидаем, что завтра они продолжат появляться. Основное внимание в них будет уделяться возобновлению работы школ и распространению… борьбе с распространением коронавируса. Дэвид?

Понятно. С нами весь день на связи была Мэри Брюс. Спасибо, Мэри.

Дата выхода в эфир 21 января 2021 года.