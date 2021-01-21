 

“Все фотки огонь”, “Какая горячая девочка”. Maruv удивила откровенным ракурсом для снимков в купальнике

21.01.2021, 12:14, Новости дня
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Cтроящая карьеру в РФ украинская певица Maruv опубликовала в Instagram подборку снимков, сделанных во время отдыха в ОАЭ.

“Несколько фотографий из моей поездки по пустыне. Какая из них нравится вам больше всего?” – написала она.

Maruv позировала в цельном черном купальнике. Певица выбрала необычный ракурс: для трех снимков из четырех ее снимали, разместив камеру снизу вверх. 

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Публикация от MARUV (@maruvofficial)

Подписчики прокомментировали снимки.

“Анечка, ты как всегда неотразима, все фотки огонь”, – написала na.ta874.

“Какая горячая девочка”, – заявил ruslan1980xl.

Maruv (настоящее имя певицы – Анна Корсун) родилась в Павлограде в 1992 году. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на “Евровидение”, однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать “с лозунгами, превращая пребывание на “Евровидении” в промоакции политиков”. 

В марте 2020-го Maruv пожаловалась, что не может выехать из РФ из-за карантина. Отвечая на критику пользователей сети, певица заявила, что считает своим личным делом, в какую страну ей ехать на заработки.

В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. В ноябре она стала судьей шоу “Суперстар!” на российском канале НТВ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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