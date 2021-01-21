 

Внучка Ротару позировала в объятиях бойфренда. Фото

21.01.2021, 12:14, Новости дня
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Внучка украинской певицы Софии Ротару, 19-летняя София Евдокименко 21 января в Instagram разместила серию совместных фото со своим бойфрендом –  проживающим в США украинским IT-предпринимателем Денисом Жадановым. 

Евдокименко запечатлена на снимках в платье с тигровым принтом и белых мокасинах, а ее избранник одет в синие джинсы, черные футболку и ботинки. Пара позирует в кадре, заключив друг другу а объятия.. 

“Все, что тебе нужно, это…”, – подписала она публикацию.

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Публикация от SOFIA EVE (@iamsofiaeve)

Эти же снимки разместил на своей странице в Instagram и Жаданов.

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Публикация от * Denys Zhadanov (@denzhadanov)

София Евдокименко родилась в 2001 году. Ее отец – единственный сын певицы, продюсер Руслан Евдокименко. У Софии также есть старший брат Анатолий (1994).

София Евдокименко учится в нью-йоркском Parsons For Design, но на время зимних каникул прилетела в Украину. До знакомства с Жадановым она встречалась с французом Марко Дюменилом.

София Ротару, комментируя в конце 2020 года личную жизнь внучки, заявила, что та еще юная, чтобы выходить замуж. “Она должна закончить учебу, получить хорошее образование, а все остальное, думаю, у нее получится”, – сообщила тогда певица.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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