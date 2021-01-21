В Венгрии зарегистрировали российскую вакцину от коронавируса “Спутник V”

21.01.2021, 12:14, Новости дня

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Венгерский регулятор выдал разрешение на использование российской вакцины от коронавируса “Спутник V”. Об этом 21 января Hirado.hu заявил генеральный директор Венгерского национального института фармации и питания (OGYÉI) Матьянш Сентивани. Текстовая версию заявления опубликована Politico.

Он отметил, что разрешение выдано на шесть месяцев с возможным продлением еще один раз на такой же строк.

До сих пор неизвестно, когда российская вакцина станет доступна в Венгрии. Сейчас там ожидают заключение Национального центра здравоохранения, который в течение нескольких недель вынесет окончательное решение.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 3 января заявлял, что Венгрия вряд ли будет использовать российскую вакцину “Спутник V” из-за ее ограниченных производственных мощностей.

По информации министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, 28 декабря 2020 года в страну привезли 6 тыс. доз вакцины от COVID-19 “Спутник V” для проведения экспертизы.

Венгрия начала вакцинировать своих граждан от коронавирусной инфекции вакциной производства американской фармкомпании Pfizer и немецкой BioNTech на день раньше запланированного Еврокомиссией срока – 26 декабря. Первой вакцину получила врач Адриенна Кертес.

Первую российскую вакцину от коронавируса “Спутник V” зарегистрировали в августе 2020 года. Президент России Владимир Путин утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки.

В то же время вакцина подверглась критике в научном сообществе, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. В России заявляли о 95-процентной эффективности. Ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Получившие прививку россияне жаловались на различные побочные эффекты – жар, потерю обоняния, повышенное давление.

14 октября 2020 года была зарегистрирована вторая российская вакцина “ЭпиВакКорона”. В России заявляли о 100-процентной эффективности вакцины.

20 января 2021 года российский минздрав получил документы, необходимые для регистрации третьей вакцины от коронавируса.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 21 января 2021 года, в Венгрии с начала пандемии COVID-19 выявили у более чем 354,2 тыс. человек. От этой болезни в стране скончалось 11,6 тыс. человек, а выздоровело более 233,2 тыс.

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