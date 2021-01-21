Мнение: Шоколад во время чумы

21.01.2021, 12:12, Разное

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Видимо, напрасны надежды тех, кто ожидал, что с пришествием Байдена в Белый Дом общепланетное ковидобесие начнут как-то сворачивать – ведь, вроде как, цель достигнута, Трамп повержен. Но нет, нифига – цели, видимо, глубже и шире. Байден уже объявил, что введет по всей стране “100-дневный масочный режим” – как, собственно, и обещал в своей предвыборной программе. Американцам и сетовать не на что – за что голосовали, то и получили.

Более того: только что видел в “Новостях” – старый клоун сидит сейчас в Овальном кабинете… в маске! Чтобы “духом Трампа” не надышаться ненароком, пока не выветрился? Шутки шутками, но зрелище зловещее.

А в Москве – разительный контраст. Как раз вчера провел очередную встречу с читателями в Шоколаднице, первую в этом году. И был, признаться, поражен: кафе было переполнено! Вплоть до того, что я, придя к 6 часам, просто не мог найти себе столик, чтобы разложить книжки – все было занято. Мне есть с чем сравнивать – ведь летом и осенью прошедшего года я почти каждую среду приходил в Шоколадницу в те же 6 часов вечера. И, конечно, не успел забыть, что никогда проблем со столиками не было, наоборот, скорее была проблема с их выбором. Шоколадница всегда была полупустая! Более того: там три зала, и частенько вообще работал только один, первый при входе; остальные пустовали.

То есть определенно после новогодних праздников произошел некий перелом: судя по всему, москвичи просто перестали бояться чудовищного вируса, или, точнее, окончательно к нему приспособились и свыклись. По-прежнему много человек в масках, некоторые даже и за столиками в них сидели (чем меня немало веселили) – но плотину прорвало в том смысле, что люди устали сидеть по домам. Возможно, дело в новогодних гуляниях: люди, несмотря на все препоны и страхи, массово встречались, праздновали – и вот таким опытным путем определили, что “не так страшен черт, как его малюют”.

В общем, наша страна все сильнее расходится с трясущимся от страха Западом в отношении к вирусу: у нас – торжество оптимизма и традиционного русского фатализма, там – с сегодняшнего дня начнут из былого “лидера свободного мира”, то есть США, прямо у нас на глазах делать образцовый ковидный концлагерь. Диссидентов зачистили, больше ничто не мешает.

Аминь.

UPD. А вот – вишенка на торте:

“В социальных сетях распространяется видео от Inside Edition, в котором различные эксперты превозносят достоинства использования двух масок и намекают на то, что зрители должны использовать двойную маску, чтобы подражать знаменитостям и политикам”.

Ничто, впрочем, не ново под луной; помню, на рубеже 90-х и нулевых, в самый разгар пропаганды насчет “чудовищной эпидемии СПИДа”, писали про мужиков, которые от страха напяливали на себя по ДВА презерватива зараз. Тогда, правда, безумие слегка притушили сами же врачи – они резонно указывали, что вероятность разрыва резинок при использовании двух не падает, а растет. Сейчас мы так просто не отделаемся…