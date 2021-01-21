 

Ученые: Вирусы могут не только вредить человеку, но и помогать

21.01.2021, 12:10, Разное
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Люди обычно воспринимают вирусы как причины повышения температуры или простуды, а в самых крайних случаях – виновниками массового вымирания. Однако исследователи говорят о том, что они могут не только вредить человеку, но и при определенных условиях помогать.
Существует такая разновидность вирусов, которая способна атаковать и разрушать бактерии. Их называют бактериофагами и, по мнению ученых, они входят в собственный иммунитет человека. Эти вирусы могут жить на слизистой оболочке, выстилающей пищеварительный тракт, в репродуктивной системе или органах дыхания. Врачи используют бактериофаги для того, чтобы лечить инфекции, спровоцированные сальмонеллой или золотистым стафилококком, и дизентерию. Эти вирусы исследователи получали из грязи, запущенных водоемов и даже из биологических жидкостей пациента, который уже заражен. На данном этапе исследователи их искусственно синтезируют, после чего проводят тесты для борьбы с определенными инфекциями.

Ученые установили, что при лечении онкологических болезней эффективен возбудитель простого герпеса. Его уже испытывали в качестве метода терапии глиобластомы и метапластической меланомы кожи. Вирусные частицы способны уничтожить раковые клетки, а также предупредить иммунную систему пациента о надвигающейся опасности.

У вирусов есть особенность – они встраиваются в клетку, когда попадают в человеческий организм, привнося в нее собственный генетический материал. Для воспроизведения копий они также используют ее ресурс. Ученые пришли к выводам, что это свойство можно использовать во благо. С помощью вирусных векторов они попробовали отправить «правильный» материал, в результате чего менялась генетическая информация.

Источник: yandex.ru



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