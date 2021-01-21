Ученые обнаружили окаменелости морской ящерицы с акульими зубами

21.01.2021, 12:10, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Изучив окаменелые останки нового вида мозазавра, исследователи пришли к выводу, что у него имелись акульи зубы. Своей мощной челюстью морской ящер был способен разорвать рыбу пополам.

Речь идет о древнем существе вида Xenodens calminechari, обитавшем 66 млн лет назад у побережья Африки. Его ближайшими современными «родственниками» сегодня являются вараны. Морской ящер обладал особенной челюстью, характерной для некоторых акул.

Так, зубы Xenodens calminechari имели вид «ножей». Они плотно прижимались друг к другу, благодаря чему края их оказывались зазубренными. Такие режущие зубы позволяли ящеру разрезать рыбу пополам или наносить увечья крупным животным, отметил один из авторов исследования сотрудник Центра эволюции Милнера при Университете Бата Ник Лонгрич.

Похожую челюсть ученый видел у тихоокеанских полярных акул вида Somniosus pacificus. Лонгрич отметил, что однажды ему пришлось наблюдать, как этот хищник без особых проблем выгрызал целые куски мяса у палтуса, не оставляя тому ни единого шанса на выживание.

Источник: tvzvezda.ru