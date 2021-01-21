Поклонники раскритиковали наряд Ольги Бузовой для юбилея

21.01.2021, 12:10, Разное

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Поклонники раскритиковали наряд ведущей Ольги Бузовой, который она выбрала для празднования своего юбилея. Вчера ей исполнилось 35 лет. На ужине, где собрались родные и близкие, знаменитость появилась в очень коротком золотом платье.

В течение всего дня Ольга Бузова показывала в разделе «Истории», как готовится к своему юбилею. Подарки она начала получать и вовсе до наступления дня рождения. Ночью домой к ведущей приехали сестра и подруга, чтобы первыми поздравить именинницу.

После сборов в салоне красоты Бузова переоделась в короткое платье золотого цвета. В тон она подобрала туфли на высоком каблуке. Образ был дополнен стильной укладкой и макияжем. Поздравить Бузову пришли родные и близкие люди, в числе которых были сестра, отец, пиар-менеджер, концертный директор, возлюбленный. Ей подарили множество брендовых вещей, элитные украшения. Сестра и подруги исполнили для именинницы трогательную песню, записанную специально для праздника.

Поклонники назвали наряд Ольги Бузовой очень откровенным. Несмотря на то, что платье позволило рассмотреть стройные и длинные ноги теледивы, не всем оно понравилось. Пользователей не устроил фасон наряда. Нашлись и те, кто отметил, что артистка является очень худой.

Сама же Бузова недавно призналась, что после отпуска на Мальдивах поправилась. Ее не устраивает данный факт, поскольку себе она нравится более стройной.