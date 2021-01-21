Минпросвещения предложило провести вступительные испытания в вузы в форме ЕГЭ
21.01.2021, 12:04,
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Вступительные испытания в российские вузы в 2021 году могут пройти в формате Единого государственного экзамена (ЕГЭ), соответствующий проект представило Минпросвещения.
«Проектом постановления устанавливается, что единый государственный экзамен в 2021 году проводится как вступительные испытания при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета», – говорится в документе, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Ранее сообщалось, что Единый государственный экзамен базового уровня по математике в 2021 году проводиться не будет, а аттестаты в девятых классах выдадут на основе экзаменов по русскому языку и математике.
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