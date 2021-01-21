Мнение: Как Мегафон пошутил над ФАС

21.01.2021, 11:56, Разное

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У меня есть сим-карта Мегафона, который, как и все остальные операторы, промышляет спамом. Я человек опытный, поэтому ещё несколько лет назад отключил чисто мегафоновский спам, отправив в чат техподдержки требование не присылать мне рекламные смс. Рекомендую, кстати, сделать то же самое: по времени займёт несколько минут, а спама будет ощутимо меньше.

Вместе с тем не связанные с Мегафоном спамеры (типа условного магазина SAMPO), продолжали изредка бомбить меня своей рекламой. У меня есть привычка отправлять в таких случаях заявление в ФАС — дескать, так и так, нарушение закона о рекламе, примите меры. Спамеров обычно после такой жалобы наказывают:

http://www.rosspam.org/

Так вот, на днях мне внезапно пришёл отказ от УФАС по Санкт-Петербургу. ОКазывается, я не отказался явно от спама при заключении договора с Мегафоном и, по логике ушлых юристов, из этого следует, что я согласен получать спам:

Представляю, как смеялись ловкие ребята из Мегафона, когда отправляли ответ в ФАС. Действительно, в бумажном договоре, который я заключил с Мегафоном несколько лет назад, я не догадался поставить галочки в графах «отказываюсь от получения спама». Тот же факт, что я давным давно отказался от спама в чате техподдержки, нигде не зафиксирован. Можно и надуть ФАС, отправив ей устаревшую версию договора — всё равно клиент ничего не докажет, так как данные по клиенту есть только у сотового оператора.

Разумеется, получив такой отлуп, я немедленно написал в техподдержку, которая подтвердила очевидное — на моём номере рекламные смс отключены:

Полагаю, мне надо теперь посоветоваться с юристами и написать в УФАС снова. Уверен, что ФАС тоже не любит, когда сотовые операторы её обманывают.

Вероятно, вы думаете сейчас, что я — кверулянт, которому нечего делать, кроме как писать бесконечные жалобы на разную ерунду. Можете считать меня мелочным и мстительным человеком, вопрос всё же куда как серьёзнее, чем кажется.

Во-первых, я «вношу свой вклад», наказывая спамеров рублём. Если вы обратили внимание, в последние годы смс-спама стало на порядок меньше, в этом есть в том числе и моя заслуга.

Во-вторых, сейчас сотовые операторы владеют ключиками к нашей электронной почте, к нашим банковским счетам, к нашей личной и деловой переписке в мессенджерах и, вообще, к очень важной части нашей жизни. Тот факт, что мы доверили столь ответственное дело беспринципному жулью, которое не гнушается ни спамом, ни прямым обманом, ни непрошенными платными подписками огорчает меня до глубины души.

Также у меня есть рацпредложение для депутатов, которые хотят сделать наше общество лучше.

Полагаю, нам нужен закон, согласно которому реклама в виде смс, телефонных звонков, почтовых писем и так далее допустима только в том случае, если клиент явно выдал такое разрешение спамеру: не в виде мелкого шрифта или пустых квадратиков в договоре, как сейчас, а в виде рукописной строчки «разрешаю присылать мне рекламу в виде смс на номер телефона такой-то».

Если клиент забыл где-то поставить галочку, это не значит, что теперь можно воровать его время на протяжении долгих лет. Время — исчерпаемый ресурс, мы должны относиться к своему и к чужому времени с уважением.