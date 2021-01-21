Впервые за последние 10 лет компания Arctic выпустила новую термопасту

21.01.2021, 11:40, Новости дня

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Возможно, данный факт не заслуживал бы такого внимания, если бы не оказался настолько уникальным событием. Компания Arctic выпустила в продажу новую термопасту MX-5, только и всего. Но производитель уже десять лет не представлял рынку новые сорта данного продукта.

Термопасту расфасовали в шприцы по четыре грамма и выставили в продажу на онлайн-площадке Amazon UK (Великобритания). Цена одной порции пасты составляет 13,59 фунта.

Эксперты несколько обеспокоены тем, что на упаковке производитель не указал такие важнейшие данные, как коэффициент вязкости и тепропроводности. Написано лишь, что паста рассчитана на 8 лет работы, а также, что в ней не содержатся металлические частицы. Впрочем, официальная презентация состоится только 15 марта, после чего покупатели и смогут получить товар. До того момента действует только режим предзаказа.