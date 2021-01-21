Древесные кольца рассказали о солнечной активности за последнюю тысячу лет

21.01.2021, 11:40, Новости дня

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Как сообщили ученые из Цюриха, в древесных кольцах можно обнаружить химический элемент углерод-14, концентрация которого позволяет сделать вывод о солнечной активности в далеком прошлом.

Дело в том, что в нетронутых лесах до сих пор можно найти очень старые деревья, произрастающие со средневековых времен. Так, ученые смогли понять, каков был климат и какова активность Солнца, начиная с 969 года нашей эры.

Благодаря исследованиям древесины, ученые смогли узнать о мощных солнечных штормах, периодически происходивших в период с десятого по тринадцатый век. Кстати, астрономические наблюдения за Солнцем люди начали систематически вести всего 400 лет назад. Напомним, что ранее ученые предупреждали о новом цикле солнечной активности.