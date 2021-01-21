 

Володин: Развитие новых технологий требует законодательных решений

21.01.2021, 11:38, Разное
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Володин отметил важность сохранения созданной в прошлом веке основы. “Я в первую очередь говорю о наших достижениях в области освоения атома, космического пространства. А сегодня это технологии, которые закладывают будущее”, – сказал спикер в ходе семинара на площадке Корпоративного университета Сбербанка в Аносино.

Парламентарии ознакомились с цифровыми продуктами Сбербанка. Им продемонстрировали виртуальные ассистенты Салют, ТВ-приставку SberBox, Digital manager, решения по распознаванию речи и биометрии и другие цифровые продукты.

“Все то, что мы сейчас видели и что мы будем обсуждать, требует законодательных решений, чтобы, с одной стороны, создавать условия для развития, а с другой стороны, для того чтобы понять, как человек должен быть защищен и что он получит в результате этого развития”, – сказал председатель ГД, добавив, что особую важность приобретает вопрос защиты персональных данных.

Также в ходе семинара обсуждается развитие искусственного интеллекта, использование отечественных технологий и кибербезопасность.



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