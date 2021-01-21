Школу в Московской области спасли от массового убийства

21.01.2021, 11:38, Разное

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Сотрудники ФСБ задержали двух 16-летних подростков, планировавших устроить массовый расстрел учеников и преподавателей в своей школе в Подмосковье, передает “Радио 1”. При обыске у подозреваемых обнаружили два самодельных пистолета и петарды с металлическим наполнением. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.