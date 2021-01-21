Скандалы: «На фабрике троллей аврал»

21.01.2021, 11:32, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Штабы Навального, ФБК и СМИ столкнулись с масштабным наплывом ботов

В ночь на 20 января тысячи ботов начали подписываться на инстаграм-аккаунты российских оппозиционеров и некоторых СМИ. Одним из первых о наплыве ботов сообщил сотрудник отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией Георгий Албуров. В реплаях к его твиту о ботах сообщили сотрудница ФБК Любовь Соболь и пресс-секретарь основателя ФБК Алексея Навального Кира Ярмыш.

Штабы Навального в разных городах России

«Открытка»

«МБХ медиа» и региональные филиалы издания

«Новая газета»

«Дождь»

сатирик Александр Торн.

Какой-то адский наплыв ботов в инстаграме. Для чего это вообще делают? pic.twitter.com/55z8M6eMrl

— Георгий Албуров (@alburov) January 20, 2021

А теперь подробно

«На фабрике троллей аврал! В наш инстаграм пригнали несколько тысяч ботов. Видимо, пытаются добиться блокировки страницы», — сообщил штаб Алексея Навального в Петербурге. Сотрудники штаба временно закрыли доступ к аккаунту. Блокировки страницы также опасается штаб Навального в Самаре: «Видимо, фабрика троллей перепрофилировалась и теперь работает на то, чтобы добиться блокировки страницы».

О ботах, по данным Znak.com, также заявили в штабах Навального в некоторых других городах России: Белгороде, Владивостоке, Волгограде, Кемерове, Пскове, Ростове-на-Дону, Тамбове, Тюмени, Чебоксарах, Ярославле.

С аналогичной проблемой столкнулась «Открытка», сообщившая в телеграм-канале, что за одну ночь на инстаграм организации подписались три тысячи ботов. По данным «Открытки», на остальные аккаунты, подвергшиеся атаке, также подписалось примерно по три тысячи ботов. «Все аккаунты пустые, в названиях присутствует странное сочетание букв и цифр. Они совершенно точно созданы для массфолловинга», — заявили в организации.

«МБХ медиа» также сообщило, что на инстаграм-аккаунт издания и его региональных филиалов ночью «начали массово подписываться неактивные пользователи со схожими именами, в названии которых почти всегда присутствуют цифры». Издание временно перевело все свои аккаунты в закрытый режим. В «МБХ медиа» отметили, что в основном боты подписываются на региональные страницы, а на главный аккаунт издания поступает в среднем два запроса в минуту.

Об атаке ботов также сообщила «Новая газета». «Мы уверены, что это делается накануне 23-го числа, чтобы блокировать нашу работу», — заявили в издании. На 23 января в разных городах России запланирована серия акций с требованием освободить Алексея Навального, которого задержали до 15 февраля. В Москве акция «Свободу Навальному!» намечена на 14:00 23 января на Пушкинской площади.

Телеканал «Дождь» сообщил, что и на его инстаграм массово стали подписываться «подозрительные аккаунты с однотипными фотографиями и именами как на кириллице, так и на латинице». Телеканал ограничил доступ к своему аккаунту и решил вручную проверять каждую заявку.

Сатирик Александр Торн в свою очередь рассказал, что на его инстаграм за ночь подписалось восемь тысяч ботов. «Не знаю что планируется, но лично я аккаунт закрою как минимум до 23-го», — написал он в твиттере. Он попросил совета, как поступить с ботами, чтобы его аккаунт не заблокировали.

Что все это значит?

Возможно, боты собираются добиться блокировки аккаунтов. Такую версию в своем телеграм-канале «ЗаТелеком» высказал директор «Общества защиты интернета» Михаил Климарев. «На аккаунт подписывается много фейковых аккаунтов, а потом, очевидно, они планируют подавать массовые жалобы с целью автоматической реакции инстаграма и блокировки», — заявил Климарев. Он предложил всем, кого заблокируют, обращаться к нему за помощью.

Атака ботов началась спустя несколько часов после выхода фильма ФБК «Дворец для Путина». В нем говорится, что на Черном море под Геленджиком на деньги государственных и частных компаний возвели дворец для президента России. По оценке ФБК, на строительство потратили минимум 100 миллиардов рублей. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отрицает, что у Владимира Путина есть дворец. За первые сутки фильм ФБК посмотрели 25 миллионов раз.

Александр Бакланов