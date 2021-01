Дженнифер Лопес в белом, Леди Гага – в алом: звезды на инаугурации Джо Байдена

21.01.2021, 11:30, Разное

Вчера 46-й президент Джо Байден и 49-й вице-президент Камала Харрис официально вступили в должность. Церемония инаугурации прошла в Капитолии, но из-за пандемии COVID-19 – в измененном формате с усиленными мерами безопасности. Среди гостей мероприятия было немало политиков и звезд, в том числе экс-президенты Америки с женами – Джордж Буш-младший и Лора Буш, Билл и Хиллари Клинтон, Барак и Мишель Обама.

Джо Байден и Камала Харрис с экс-президентами США и их женами Барак и Мишель Обама Билл и Хиллари Клинтон Леди Гага и Мишель ОбамаДональд Трамп на инаугурации Байдена не появился – вместе с женой Меланией он заранее покинул Белый дом и улетел во Флориду. Вместо него на церемонии присутствовал вице-президент Майк Пенс. Не обошлось и без звездных сторонников Байдена. Так, первый куплет гимна США “Звездно-полосатый флаг” исполнила Леди Гага. На церемонию певица пришла в платье Schiaparelli Haute Couture в цветах американского флага – синем и алом – с пышным подолом. Сопровождал Гагу ее бойфренд – Майкл Полански.

Леди Гага Джо Байден, Леди Гага, Камала Харрис Леди Гага Дженнифер Лопес, Леди Гага и Майкл ПоланскиПеред собравшимися выступила и Дженнифер Лопес, которая выбрала для инаугурации 46-го президента белоснежный костюм Chanel. Певица исполнила композицию поэта-песенника Вуди Гатри This Land is Your Land. Поддержать Лопес пришел ее жених Алекс Родригес.

Дженнифер Лопес Дженнифер Лопес, Джо Байден, Камала Харрис Дженнифер Лопес и Алекс Родригес Дженнифер Лопес и Алекс Родригес Леди Гага и Майкл Полански, Дженнифер Лопес и Алекс РодригесПервой присягу на верность Конституции принесла Камала Харрис, первая женщина-вице-президент и первая представительница этнического и расового меньшинства на этой должности. Затем, после выступления Лопес, очередь дошла до Джо Байдена. Он клялся в верности Конституции на Библии в толстом кожаном переплете с кельтским крестом на обложке, которую держала его жена Джилл. В своей речи Байден часто говорил о необходимости объединиться, ни разу не упомянув имя Дональда Трампа.

Джо и Джилл Байден Джо и Джилл Байден Экс-президенты США с женами Джо и Джилл Байден с семьей на ужине в Белом доме Джо и Джилл Байден