УП – Литва запретила въезд Киркорову за гастроли в Крыму

21.01.2021, 11:24, Новости дня

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Российскому певцу Филиппу Киркорову на пять лет запретили въезд в Литву из-за гастролей в Крыму. Как передаёт «Украинская правда», министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что участие Киркорова в концертах в Крыму «существенно вредит национальной безопасности Литвы», а также пообещал, что Литва систематически будет давать оценку всем лицам, которых РФ «пытается использовать для продвижения своей внешней политики и оказания влияния на жителей Литвы».



Reuters

Литва на пять лет запретила въезд в страну российскому исполнителю Филиппу Киркорову за гастроли в Крыму. Как пишет «Украинская правда», об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Литвы.

По просьбе Министерства иностранных дел, ведомство внесло Киркорова в список персон нон грата на следующие пять лет. Запрет на въезд вступает в силу с 19 января.

«Исполнителей, которые публично оправдывают оккупацию Крыма*, не нужно терпеть ни в одной демократической стране. Наша позиция в отношении таких исполнителей однозначна, поэтому сомнений относительно внесения Киркорова в список нежелательных в Литве лиц не возникло», — сказала глава МВД Агне Билотайте.

Накануне министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис попросил внести гражданина РФ и Болгарии Филиппа Киркорова в список иностранцев, которым запрещён въезд в страну, отметив, что Киркоров своими неоднократными посещениями Крыма «сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины и таким образом незаконно оправдывал агрессивные действия Российской Федерации».

По словам Ландсбергиса, участие Киркорова в концертах в Крыму «существенно вредит национальной безопасности Литвы». Министр обещал, что Литва систематически будет давать оценку всем лицам, которых РФ «пытается использовать для продвижения своей внешней политики и оказания влияния на жителей Литвы».

Как напоминает издание, дискуссии о расширении чёрного списка возникли после того, как выяснилось, что субсидии на культурные мероприятия, которые не состоялись, были предоставлены литовским компаниям, планировавшим концерты российских исполнителей Филиппа Киркорова и Михаила Шуфутинского.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).