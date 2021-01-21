Мнение: Новый мир возникнет из пепла

21.01.2021, 11:22, Разное

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В продолжение вчерашнего https://colonelcassad.livejournal.com/6491232.html

В Портленде активисты BLM и Antifa разгромили офис Демократической Партии под лозунгами "Новый мир возникнет из пепла", "Мы не хотим Байдена – мы хотим мести" и "Мы не управляемы!" Также на улице сожгли флаг США и флаги избирательной кампании Байдена-Харрис.

Занимаются тем, чем должны были бы заниматься, но почему то не занимаются сторонники Трампа.

"Внутренними террористами" погромщиков в Портленде почему то никто не объявил. Полиция в ходе разгона беспорядков применяла слезоточивый газ, светошумовые гранаты, дубинки и прочие спецсредства.

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