 

Украинский голкипер Лунин в первом матче за мадридский “Реал” пропустил два мяча

21.01.2021, 11:20, Новости дня
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20 января голкипер национальной сборной Украины Андрей Лунин провел дебютный официальный матч за “Реал” из Мадрида. Об этом проинформировал сайт королевского футбольного клуба из Испании.

21-летний уроженец Харьковской области провел на поле весь поединок 1/16 финала Кубка Испании, в котором “Реал” играл на выезде против команды “Алькояно” из третьего по силе дивизиона.

Титулованный “Реал” уступил скромному сопернику со счетом 1:2 и покинул турнир. Лунин пропускал на 81-й и 115-й минутах поединка. Мадридцы открыли счет первыми, на 45-й минуте отличился Эдер Милитао.

Шестилетний контракт с “Реалом” Лунин подписал летом 2018 года, но за основную команду не играл. Был отдан в аренду в команду из Сегунды (второй дивизион чемпионата Испании) “Овьедо”.

По состоянию на 21 января 2020 года Лунин является одним из двух вратарей основного состава “Реала”, второй – 28-летний Тибо Куртуа из Бельгии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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