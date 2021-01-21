Кристина Риччи обвинила мужа в насилии, а он ее – в злоупотреблении алкоголем

21.01.2021, 11:20, Новости дня

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Звезда фильма “Семейка Аддамс”, американская актриса Кристина Риччи обвинила мужа Джеймса Хердегена в домашнем насилии и заявила, что опасается за свою жизнь и жизнь своего сына. Об этом 20 января написал таблоид TMZ, в распоряжении которого оказалось обращение актрисы в суд.

В нем Риччи заявила, что карантин стал опасным периодом в ее жизни, так как муж “избивал ее несколько раз”.

Издание опубликовало фото, которые актриса направила в суд – на них Риччи демонстрирует следы ушибов на руках.

Отмечается, что вечером 20 января суд запретил супругу актрисы приближаться к ней и их сыну ближе чем на 90 метров. Несмотря на это, Риччи настаивает на разводе и наняла адвоката Саманту Спектор, которая будет представлять ее интересы в суде.

Адвокат Хердегена Ларри Бакман, комментируя изданию ситуацию, заявил, что они также готовят обращение в суд против Риччи, в котором подробно опишут ее “оскорбительное поведение, вызванное алкоголем и психотропными веществами”.

Бакман подчеркнул, что его клиент “недвусмысленно опровергает обвинения жены в насилии.

https://www.facebook.com/TMZ/posts/10165452082525713

Кристина Риччи и Джеймс Хердеген зарегистрировали отношения в 2013 году. В 2014 году у супругов родился сын Фредди.

В июне 2020 года Риччи обращалась в полицию с жалобой на супруга, но тогда причины конфликта не назывались. Известно, что Хердеген получил запрет на любые контакты с женой.

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